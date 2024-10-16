Пять лет лишения свободы запросил прокурор для Данияра Адилбекова во время прений
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Что станет отягчающим обстоятельством в деле задержанного Данияра Адилбекова озвучил прокурор, передает BaigeNews.kz.
По словам Данияра Кайдарова во время судебных прений, стартовавших сегодня в межрайонном суде по уголовным делам Астаны, смягчающим ответственность и наказание обстоятельством признается наличие у подсудимого малолетнего ребенка. Отягчающим же обстоятельством, признается совершение уголовного правонарушения в составе группы лиц по предварительному сговору.
"Прошу суд признать виновным Адилбекова Данияра Дауренбековича виновным по статье 419 часть 3 Уголовного кодекса и назначить ему пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовной исполнительной системы средней безопасности. Признать виновным Адильбекова по статье 274, часть 2 пункта 3 Уголовного кодекса и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев лишения свободы. Путем поглощения менее строго наказания более строгим окончательно назначить пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовной исполнительной системы средней безопасности", - сообщил прокурор.
Напомним, дело на Данияра Адилбекова завели в марте этого года. Поводом для этого стали публикации в анонимном телеграм-канале "Дикая орда". На Адилбекова написали сразу три заявления: журналист Гульжан Ергалиева, арабский инвестор аэропорта Астаны Юсуф Рашед Альджавдер и вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов. Задержанного обвиняют, в том числе, в распространении заведомо ложной информации. На скамье подсудимых также находится нефтетрейдер Ерлан Саудегеров.
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