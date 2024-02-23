Пять крупных возобновляемых источников энергии запустят в Казахстане до 2030 года

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев анонсировал запуск пяти крупных возобновляемых источников энергии до 2030 года, передаёт BaigeNews.kz.

На заседании в Сенате министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что в настоящее время на различной стадии проработки находятся проекты по реализации крупномасштабных ВИЭ (возобновляемых источников энергии). Ввод в эксплуатацию пяти крупных проектов ВИЭ общей мощностью пять гигаватт запланирован на 2029-2030 годы.

Глава Минэнерго отметил, что проведение ежегодных аукционных торгов, а также реализация крупномасштабных проектов со стратегическими инвесторами поспособствует достижению 15% доли ВИЭ к 2030 году и 50% доли ВИЭ к 2050 году.

По данным министра, генерация электрической энергии в Казахстане осуществляется 222 электрическими станциями, 146 объектов из которых - ВИЭ. Их общая мощность - 2,8 гигаватта.

"В 2023 году объем потребления электрической энергии был на уровне 115 миллиардов киловатт в час, производство электрической энергии составило 112,8 миллиарда киловатт в час. При этом импорт электрической энергии из сопредельных стран составил 3,4 миллиарда киловатт в час, экспорт – 1,4 миллиарда киловатт в час. Прогнозная генерация на 2024 год составляет 115 миллиардов киловатт в час", - сообщил министр.

Саткалиев также отметил, что возобновляемая энергетика показывает устойчивый рост, и с 2014 года её установленная мощность выросла более чем в 16 раз.