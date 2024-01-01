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Пять казахстанских теннисисток поднялись в рейтинге WTA

Сегодня, 19:47
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instagram.com/yulia_putintseva Сегодня, 19:47
Сегодня, 19:47
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Фото: instagram.com/yulia_putintseva

Казахстанские теннисистки улучшили свое положение в обновленном рейтинге WTA, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В одиночном разряде у Казахстана поднялись Юлия Путинцева — теперь она занимает 63-е место (+3 позиции) и Жибек Куламбаева — 465-е место (+4). В парном разряде поднялись Анна Данилина — 54-е место (+2), Жибек Куламбаева — 143-е место (+3), Аружан Сагандыкова — 892-е место (+26) и Жанель Рустемова — 997-е место (+7).

Напомним, первой ракеткой Казахстана в одиночном разряде по-прежнему остаётся Елена Рыбакина — она занимает 4-е место в рейтинге WTA. Лучшая в "парах" среди казахстанских теннисисток — Анна Данилина. 

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