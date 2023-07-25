  • 25 Июля, 16:25
  • BAIGENEWS

Лента новостей

Пять иностранцев незаконно пересекли границу Казахстана Сегодня, 15:23
170
Сегодня, 15:23
170

Пять иностранцев незаконно пересекли границу Казахстана

В Туркестанской области выявили пять иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудниками миграционной службы совместно с ДКНБ установлен факт незаконного пересечения границы гражданами Бангладеша.

"На трассе "Западная Европа – Западный Китай" остановлен автомобиль Hyundai Starex, направлявшийся в сторону Кызылорды. При проверке документов стражи порядка выявили пять граждан Республики Бангладеш, у которых отсутствовали въездные визы РК, а также отметка о пересечении государственной границы. Иностранцев доставили в УП Туркестана для выяснения всех обстоятельств", - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Собранные материалы переданы по подведомственности в департамент пограничной службы КНБ РК по Туркестанской области для принятия законного решения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:23
170
Поделитесь:
Наверх