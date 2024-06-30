Пять гектаров сухой травы вспыхнули в Туркестанской области
Сегодня, 12:46
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Сегодня, 12:46Сегодня, 12:46
63Фото: МЧС РК
В Туркестанской области спасатели МЧС ликвидировали возгорание сухой травы, передаёт BaigeNews.kz на МЧС РК.
"В 5 км от села Ынтымак Байдибекского района произошло загорание сухой травы на площади пять гектаров. Спасатели ликвидировали пожар", — сообщили в МЧС.
Уточняется, что пострадавших нет.
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