  • 30 Июня, 13:12
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Пять гектаров сухой травы вспыхнули в Туркестанской области

Сегодня, 12:46
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 12:46
Сегодня, 12:46
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Фото: МЧС РК

В Туркестанской области спасатели МЧС ликвидировали возгорание сухой травы, передаёт BaigeNews.kz на МЧС РК.

"В 5 км от села Ынтымак Байдибекского района произошло загорание сухой травы на площади пять гектаров. Спасатели ликвидировали пожар", — сообщили в МЧС.

Уточняется, что пострадавших нет.

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