Пять газовых баллонов вынесли спасатели из горящей двухэтажки в Астане

Спасатели ликвидировали пожар в двухэтажном жилом доме в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Огнеборцы ликвидировали горение на площади 100 кв.м.

“Силами МЧС из огня вынесено 5 газовых баллонов и 2 кислородных баллона. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается”, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, кровля двухэтажного жилого дома горит в Есильском районе в Астане.