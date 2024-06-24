Пять газовых баллонов вынесли спасатели из горящей двухэтажки в Астане
Сегодня, 13:48
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Сегодня, 13:48Сегодня, 13:48
108Фото: МЧС
Спасатели ликвидировали пожар в двухэтажном жилом доме в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Огнеборцы ликвидировали горение на площади 100 кв.м.
“Силами МЧС из огня вынесено 5 газовых баллонов и 2 кислородных баллона. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается”, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, кровля двухэтажного жилого дома горит в Есильском районе в Астане.
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