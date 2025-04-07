Борьбу с долгостроями ведут в Актобе. На аппаратном совещании в акимате об этом отчитался руководителя Управления государственного строительно-архитектурного контроля Султан Аманчин, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, в первом квартале поступило 319 уведомлений о начале строительных работ, включая проекты в сферах жилья, образования и здравоохранения. Для мониторинга создана рабочая группа, выявившая девять объектов, где деятельность начали без разрешений.

Из 12 незавершённых строительных объектов на данный момент сданы в эксплуатацию пять, включая кафе-магазин, детский сад, жилые комплексы "Арайлы" и "Космос", а также комплекс бань. Ещё один объект - автосервисный комплекс на улице Қонаева находится на стадии ввода в эксплуатацию. Строительные работы также активно ведутся на двух жилых комплексах в микрорайоне Алтын Орда и по улице Сеитова. Два объекта снесены, а по оставшимся двум строительные работы приостановлены. По ним будут приняты меры в судебном порядке.