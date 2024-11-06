Пять долгосрочных трендов казахстанско-французского сотрудничества назвали эксперты
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Государственный визит президента Казахстана во Францию сформировал новую фундаментальную основу для развития долговременного двустороннего сотрудничества. Достигнутые договорённости между лидерами двух государств укрепляют европейский компонент нашей сбалансированной многовекторной дипломатии, обеспечивают приход в страну дополнительных сильных инвестиций и повышают социально-экономический потенциал. Исходя из результатов визита, можно выделить как минимум пять ключевых трендов для устойчивого развития межстрановых отношений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на аналитическую группу Института евразийской интеграции.
Первый тренд – углубление взаимного доверия двух президентов и стремление к историческому росту дипломатических отношений.
"Визит Касым-Жомарта Токаева во Францию, следовавший за предыдущим визитом Эмманюэля Макрона в Казахстан в 2023 году, стал символом укрепляющегося стратегического партнёрства между двумя странами и подчеркнул пик дипломатического взаимопонимания. Последовательность встреч и демонстрация личного доверия между лидерами отражают стремление Казахстана и Франции к поиску общих интересов и взглядов на актуальные вопросы", - отметили эксперты.
Широкий и позитивный приём, оказанный Макроном главе нашего государства, важен для укрепления позиций Казахстана на международной арене, а также для демонстрации совместной приверженности принципам, закреплённым в уставе ООН, включая стремление к миру и стабильности.
Эксперты отметили, что Токаев как опытный политик с дипломатическим бэкграундом, обладающий международным авторитетом, видит в расширении связей с Францией возможность зафиксировать Казахстан в качестве ключевого партнёра Европы в Центральной Азии. Макрон же, в свою очередь, ищет стабильных и надёжных союзников за пределами Евросоюза, а наш регион, с его экономическим потенциалом и стратегическим положением, предоставляет Франции новые масштабные возможности.
"Доверие между лидерами усиливает эту динамику. Совместные неформальные мероприятия (прогулка с подаренными французскому президенту гончими казахской породы тазы, игра в настольный теннис) показали, что Токаев и Макрон не просто заинтересованы в экономических и дипломатических отношениях, но и стремятся установить личное взаимопонимание. Кроме того, такие моменты создают прочный фундамент для сотрудничества, основанный на персональном доверии, что особенно важно в современной политике", - говорится в обзоре.
Показательно, что по итогам встреч президент Казахстана заявил о глубоком впечатлении от теплоты приёма и содержания своего государственного визита – редкий случай, когда глава государства открыто выражает личные эмоции в политическом контексте. В свою очередь, Париж, оставаясь лидером европейского мира и хранителем традиционных западных ценностей, высоко оценил эффективность переговоров и видит в Астане надёжного единомышленника в продвижении глобальных миротворческих инициатив.
Таким образом, обмен государственными визитами не только открывает двери для новых экономических и политических инициатив, но и закладывает основу для будущих стратегических отношений между нашими странами, где личные связи лидеров играют ключевую роль. И с высокой вероятностью эта традиция продолжится: президент Токаев вновь пригласил Макрона посетить Казахстан с государственным визитом уже в следующем 2025 году.
Второй тренд – значительное повышение перспектив будущих французских инвестиций в казахстанскую экономику.
"На сегодня Франция занимает шестое место в списке стран-инвесторов с объёмом 19,5 млрд долларов, вложенных в Казахстан. Инвестиционный круглый стол с участием казахстанского лидера и основных французских бизнес-игроков позволил определить ключевые направления для вложений. Так, наиболее прогрессивными являются сферы редкоземельных металлов, атомной энергетики, нефтедобычи и нефтепереработки, управления водными ресурсами и теплоснабжением, агропромышленности, медицинских технологий цифровизации. Особое внимание обе стороны здесь обратили на возможное участие французских компаний в развитии казахстанской атомной энергетики, включая международный консорциум по строительству новой АЭС", - отметили эксперты.
Кроме того, Казахстан активно заинтересован в крупных инвесторах, имея в запасе более пяти тысяч неразведанных месторождений стоимостью свыше 46 трлн долларов. Сегодня Казахстан уже производит 19 из 34 важнейших видов сырья, жизненно необходимых именно для экономики Европейского Союза.
Эти факторы с учетом наработанного опыта взаимодействия и существующих механизмов открывают широкие возможности для компаний с французским капиталом, которых сегодня в Казахстане насчитывается более 200. Результативность встреч, проведённых на высшем уровне, в том числе с представителями бизнеса, позволяют прогнозировать рост количества французских компаний и технологий в Казахстане, в особенности в промышленном сегменте.
Третий тренд – расширение торгово-экономического потенциала и экспортной товарной линейки.
Торгово-экономическое сотрудничество Казахстана и Франции задает позитивные тренды в сфере межрегиональных отношений Европы и Центральной Азии, а также служит устойчивым базисом для поддержания активного политического диалога государств этих регионов.
"В 2023 году торговый оборот Казахстана и Франции составил 4,2 млрд долларов (экспорт – 2,9 млрд, импорт – 1,3 млрд) с ростом по отношению к 2022 году на 14,7%. А в этом году прошлогодний показатель был достигнут уже за 9 месяцев, что позволяет выявить прогрессивную тенденцию укрепления торговых отношений между странами. Объём казахстанско-французской торговли составляет 80% торговых отношений Франции с Центральной Азией, что ставит Казахстан на место ключевого торгового партнёра Франции в регионе", - сказано в обзоре.
Поставляя Франции необходимые нефть и уран, Казахстан способствует укреплению её энергетической безопасности, и в этом плане наша страна уже снискала авторитет надежного партнёра. В то же время Казахстану Франция необходима как поставщик качественной машиностроительной продукции, которая не только закрывает потребности в ней, но и повышает технологическую оснащенность казахстанской индустрии.
В ходе визита во Францию президент Казахстана обозначил перспективные направления экономического взаимодействия двух стран на встрече с "капитанами" французского бизнеса, которые станут триггерами новой эры торгово-экономического сотрудничества. Это производство экономичных электровозов нового поколения, ветроэнергетика, управление водными ресурсами и теплоснабжением, модернизация транспортных маршрутов, развитие агропромышленного комплекса, сферы IT-технологий.
В целом, развитые и устойчивые торгово-экономические отношения Казахстана и Франции являются жизненной необходимостью для обеих стран, что служит залогом их укрепления и развития в долговременной перспективе.
Четвертый тренд – поэтапное ускорение образовательного вектора.
Переговоры президентов в Елисейском дворце вывели на новый этап сотрудничество в сфере образования.
"Система высшего образования Франции занимает лидирующие позиции в мировых рейтингах. На сегодня 34 французских университета входят в топ международного рейтинга QS World University Rankings. Французские научные школы традиционно являются законодателями в таких областях, как математика, физика, химия и инженерные науки. Достаточно отметить, что страна занимает четвертое место в мире по количеству нобелевских лауреатов. Подписанные в Париже договорённости предусматривают открытие в Казахстане филиала Университета Лотарингии на базе КазНПУ имени Абая, создание университетского центра "Люмьер", а также строительство казахско-французских школ в Астане и Алматы. Нас ждет дальнейшая интеграция высоких европейских образовательных стандартов в казахстанскую академическую среду. Эти проекты демонстрируют эффективность казахстанско-французского образовательного партнерства, и новые соглашения органично развивают существующие образовательные связи", - заявили эксперты.
Расширение сотрудничества с Францией в образовательной сфере несёт ряд существенных преимуществ для казахстанской системы образования. Это доступ к передовым методикам обучения и научным разработкам, сближение с европейским образовательным пространством, повышение конкурентоспособности отечественных специалистов на международном рынке труда, развитие научно-исследовательского потенциала. Таким образом, выход казахстанско-французского образовательного сотрудничества на государственный уровень является значимым шагом в реализации стратегии развития человеческого капитала и модернизации нашей системы образования.
Пятый тренд – укрепление культурно-гуманитарного направления.
В ходе визита Касмым-Жомарта Токаева во Францию проделана значительная работа по укреплению культурно-гуманитарных связей. Важным событием стало открытие выставки "Казахстан. Сокровища великой степи" в известном на весь мир Национальном музее азиатских искусств Гиме.
Основанный в 1889 году Музей Гиме представляет одно из самых крупных собраний искусства стран Востока, включая уникальные экспонаты из Японии, Китая, Индии, Кореи, Пакистана. Казахстанская выставка в Париже положительно повлияет на узнаваемость культурного наследия нашей страны и его развитие. В данном контексте можно прогнозировать ответные экспозиции французской стороны в Астане, благодаря чему наши граждане также получат возможность ознакомиться с наиболее ценными предметами мирового искусства.
К другим ключевым инициативам по расширению культурно-гуманитарного сотрудничества относится подписание протокола соглашения о сотрудничестве в области археологии между Институтом археологии имени А. Маргулана и Национальным институтом превентивных археологических исследований (INRAP). Этот документ можно рассматривать в качестве примера приверженности двух сторон поиску дополнительных точек соприкосновения, направленных на углубление обмена знаниями и культурными ценностями.
"Именно новые аспекты взаимодействия простимулируют общее развитие отношений между Казахстаном и Францией на долгосрочной основе. Основой для достижения конкретных результатов послужат выстраивание доверительных отношений на высшем уровне, привлечение крупных инвестиций, рост торговых отношений и укрепление устойчивого гуманитарного сотрудничества", - отметила аналитическая группа Института евразийской интеграции.
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