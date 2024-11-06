Пять долгосрочных трендов казахстанско-французского сотрудничества назвали эксперты

Государственный визит президента Казахстана во Францию сформировал новую фундаментальную основу для развития долговременного двустороннего сотрудничества. Достигнутые договорённости между лидерами двух государств укрепляют европейский компонент нашей сбалансированной многовекторной дипломатии, обеспечивают приход в страну дополнительных сильных инвестиций и повышают социально-экономический потенциал. Исходя из результатов визита, можно выделить как минимум пять ключевых трендов для устойчивого развития межстрановых отношений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на аналитическую группу Института евразийской интеграции.

Первый тренд – углубление взаимного доверия двух президентов и стремление к историческому росту дипломатических отношений.

"Визит Касым-Жомарта Токаева во Францию, следовавший за предыдущим визитом Эмманюэля Макрона в Казахстан в 2023 году, стал символом укрепляющегося стратегического партнёрства между двумя странами и подчеркнул пик дипломатического взаимопонимания. Последовательность встреч и демонстрация личного доверия между лидерами отражают стремление Казахстана и Франции к поиску общих интересов и взглядов на актуальные вопросы", - отметили эксперты.

Широкий и позитивный приём, оказанный Макроном главе нашего государства, важен для укрепления позиций Казахстана на международной арене, а также для демонстрации совместной приверженности принципам, закреплённым в уставе ООН, включая стремление к миру и стабильности.

Эксперты отметили, что Токаев как опытный политик с дипломатическим бэкграундом, обладающий международным авторитетом, видит в расширении связей с Францией возможность зафиксировать Казахстан в качестве ключевого партнёра Европы в Центральной Азии. Макрон же, в свою очередь, ищет стабильных и надёжных союзников за пределами Евросоюза, а наш регион, с его экономическим потенциалом и стратегическим положением, предоставляет Франции новые масштабные возможности.

"Доверие между лидерами усиливает эту динамику. Совместные неформальные мероприятия (прогулка с подаренными французскому президенту гончими казахской породы тазы, игра в настольный теннис) показали, что Токаев и Макрон не просто заинтересованы в экономических и дипломатических отношениях, но и стремятся установить личное взаимопонимание. Кроме того, такие моменты создают прочный фундамент для сотрудничества, основанный на персональном доверии, что особенно важно в современной политике", - говорится в обзоре.

Показательно, что по итогам встреч президент Казахстана заявил о глубоком впечатлении от теплоты приёма и содержания своего государственного визита – редкий случай, когда глава государства открыто выражает личные эмоции в политическом контексте. В свою очередь, Париж, оставаясь лидером европейского мира и хранителем традиционных западных ценностей, высоко оценил эффективность переговоров и видит в Астане надёжного единомышленника в продвижении глобальных миротворческих инициатив.

Таким образом, обмен государственными визитами не только открывает двери для новых экономических и политических инициатив, но и закладывает основу для будущих стратегических отношений между нашими странами, где личные связи лидеров играют ключевую роль. И с высокой вероятностью эта традиция продолжится: президент Токаев вновь пригласил Макрона посетить Казахстан с государственным визитом уже в следующем 2025 году.

Второй тренд – значительное повышение перспектив будущих французских инвестиций в казахстанскую экономику.

"На сегодня Франция занимает шестое место в списке стран-инвесторов с объёмом 19,5 млрд долларов, вложенных в Казахстан. Инвестиционный круглый стол с участием казахстанского лидера и основных французских бизнес-игроков позволил определить ключевые направления для вложений. Так, наиболее прогрессивными являются сферы редкоземельных металлов, атомной энергетики, нефтедобычи и нефтепереработки, управления водными ресурсами и теплоснабжением, агропромышленности, медицинских технологий цифровизации. Особое внимание обе стороны здесь обратили на возможное участие французских компаний в развитии казахстанской атомной энергетики, включая международный консорциум по строительству новой АЭС", - отметили эксперты.

Кроме того, Казахстан активно заинтересован в крупных инвесторах, имея в запасе более пяти тысяч неразведанных месторождений стоимостью свыше 46 трлн долларов. Сегодня Казахстан уже производит 19 из 34 важнейших видов сырья, жизненно необходимых именно для экономики Европейского Союза.

Эти факторы с учетом наработанного опыта взаимодействия и существующих механизмов открывают широкие возможности для компаний с французским капиталом, которых сегодня в Казахстане насчитывается более 200. Результативность встреч, проведённых на высшем уровне, в том числе с представителями бизнеса, позволяют прогнозировать рост количества французских компаний и технологий в Казахстане, в особенности в промышленном сегменте.

Третий тренд – расширение торгово-экономического потенциала и экспортной товарной линейки.

Торгово-экономическое сотрудничество Казахстана и Франции задает позитивные тренды в сфере межрегиональных отношений Европы и Центральной Азии, а также служит устойчивым базисом для поддержания активного политического диалога государств этих регионов.

"В 2023 году торговый оборот Казахстана и Франции составил 4,2 млрд долларов (экспорт – 2,9 млрд, импорт – 1,3 млрд) с ростом по отношению к 2022 году на 14,7%. А в этом году прошлогодний показатель был достигнут уже за 9 месяцев, что позволяет выявить прогрессивную тенденцию укрепления торговых отношений между странами. Объём казахстанско-французской торговли составляет 80% торговых отношений Франции с Центральной Азией, что ставит Казахстан на место ключевого торгового партнёра Франции в регионе", - сказано в обзоре.

Поставляя Франции необходимые нефть и уран, Казахстан способствует укреплению её энергетической безопасности, и в этом плане наша страна уже снискала авторитет надежного партнёра. В то же время Казахстану Франция необходима как поставщик качественной машиностроительной продукции, которая не только закрывает потребности в ней, но и повышает технологическую оснащенность казахстанской индустрии.

В ходе визита во Францию президент Казахстана обозначил перспективные направления экономического взаимодействия двух стран на встрече с "капитанами" французского бизнеса, которые станут триггерами новой эры торгово-экономического сотрудничества. Это производство экономичных электровозов нового поколения, ветроэнергетика, управление водными ресурсами и теплоснабжением, модернизация транспортных маршрутов, развитие агропромышленного комплекса, сферы IT-технологий.

В целом, развитые и устойчивые торгово-экономические отношения Казахстана и Франции являются жизненной необходимостью для обеих стран, что служит залогом их укрепления и развития в долговременной перспективе.

Четвертый тренд – поэтапное ускорение образовательного вектора.

Переговоры президентов в Елисейском дворце вывели на новый этап сотрудничество в сфере образования.

"Система высшего образования Франции занимает лидирующие позиции в мировых рейтингах. На сегодня 34 французских университета входят в топ международного рейтинга QS World University Rankings. Французские научные школы традиционно являются законодателями в таких областях, как математика, физика, химия и инженерные науки. Достаточно отметить, что страна занимает четвертое место в мире по количеству нобелевских лауреатов. Подписанные в Париже договорённости предусматривают открытие в Казахстане филиала Университета Лотарингии на базе КазНПУ имени Абая, создание университетского центра "Люмьер", а также строительство казахско-французских школ в Астане и Алматы. Нас ждет дальнейшая интеграция высоких европейских образовательных стандартов в казахстанскую академическую среду. Эти проекты демонстрируют эффективность казахстанско-французского образовательного партнерства, и новые соглашения органично развивают существующие образовательные связи", - заявили эксперты.

Расширение сотрудничества с Францией в образовательной сфере несёт ряд существенных преимуществ для казахстанской системы образования. Это доступ к передовым методикам обучения и научным разработкам, сближение с европейским образовательным пространством, повышение конкурентоспособности отечественных специалистов на международном рынке труда, развитие научно-исследовательского потенциала. Таким образом, выход казахстанско-французского образовательного сотрудничества на государственный уровень является значимым шагом в реализации стратегии развития человеческого капитала и модернизации нашей системы образования.

Пятый тренд – укрепление культурно-гуманитарного направления.

В ходе визита Касмым-Жомарта Токаева во Францию проделана значительная работа по укреплению культурно-гуманитарных связей. Важным событием стало открытие выставки "Казахстан. Сокровища великой степи" в известном на весь мир Национальном музее азиатских искусств Гиме.

Основанный в 1889 году Музей Гиме представляет одно из самых крупных собраний искусства стран Востока, включая уникальные экспонаты из Японии, Китая, Индии, Кореи, Пакистана. Казахстанская выставка в Париже положительно повлияет на узнаваемость культурного наследия нашей страны и его развитие. В данном контексте можно прогнозировать ответные экспозиции французской стороны в Астане, благодаря чему наши граждане также получат возможность ознакомиться с наиболее ценными предметами мирового искусства.

К другим ключевым инициативам по расширению культурно-гуманитарного сотрудничества относится подписание протокола соглашения о сотрудничестве в области археологии между Институтом археологии имени А. Маргулана и Национальным институтом превентивных археологических исследований (INRAP). Этот документ можно рассматривать в качестве примера приверженности двух сторон поиску дополнительных точек соприкосновения, направленных на углубление обмена знаниями и культурными ценностями.