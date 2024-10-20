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Пять дней ищут 15-летнюю школьницу из пригорода Актау

Сегодня, 22:19
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волонтёры LIDER.KZ Сегодня, 22:19
Сегодня, 22:19
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Фото: волонтёры LIDER.KZ

15-летняя Нурсая Куралбаева ушла в колледж и не вернулась. Вот уже пять дней её поиски проводит волонтерское движение "LIDER.KZ", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz

По данным волонтеров, Нурсая проживает в частном доме в Мунайлинский районе на улице Бiрлiк. Во вторник, 15 октября, примерно в 8:00 часов она вышла из дома в политехнический колледж в Актау. На данный момент о ее местонахождении ничего неизвестно.

В поисках семье пропавшей помогают волонтеры совместно с полицией.

"Приметы девочки: среднего телосложения, длинные светло-темные волосы, рост примерно 165-170 сантиметров. Была одета: черная ветровка, черные брюки, черные кроссовки с белыми полосками. Всех, кто владеет информацией о девочке, просьба связаться по телефонам: +7 (700) 911-72-92 либо 102", — говорится в сообщении.

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