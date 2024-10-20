Пять дней ищут 15-летнюю школьницу из пригорода Актау

15-летняя Нурсая Куралбаева ушла в колледж и не вернулась. Вот уже пять дней её поиски проводит волонтерское движение "LIDER.KZ", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz

По данным волонтеров, Нурсая проживает в частном доме в Мунайлинский районе на улице Бiрлiк. Во вторник, 15 октября, примерно в 8:00 часов она вышла из дома в политехнический колледж в Актау. На данный момент о ее местонахождении ничего неизвестно.

В поисках семье пропавшей помогают волонтеры совместно с полицией.