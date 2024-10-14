Пять детей погибли при пожаре: Информацию о семье сообщила министр

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах мажилиса сообщила подробности о трагедии в Житикаре, где в пожаре погибли пятеро детей из одной семьи, передаёт BaigeNews.kz.

По словам главы ведомства, семья была получателем соцпомощи (АСП). Мать воспитывала детей от разных браков.

"У женщины было два брака, от первого – трое детей, от второго – двое. Самому младшему ребёнку всего годик. В мае мать получила звание многодетной и была награждена "Күміс алқа". С первым мужем она была в официальном разводе, летом получила алименты в размере 320 или 330 тысяч тенге", – сказала министр.

АСП выплачивалась два квартала - примерно по 290 тысяч тенге в квартал. Мать детей, по информации Жакуповой, работала уборщицей в местном магазине.

В ту ночь, когда случилась трагедия, она уехала в город.

"По каким причинам – в рамках следствия не разглашается, и я не знаю, почему она уехала. Однако остаётся факт, что в дом пришёл мужчина 1995 года рождения. В девять часов вечера затопил печку и ушёл. Это мама прислала, чтобы дети не замерзли", – сказала Жакупова.

Трагедия случилась 11 октября в 4:29 в частном доме в Житикаре Костанайской области. В жилище разгорелся пожар, после чего обрушилась крыша. В развалинах сгоревшего дома пожарные нашли тела пятерых детей: старшему из которых восемь лет, а младшему меньше года. Известно, что во время пожара взрослых дома не было.

Произошедшее расследует полиция, предварительная причина пожара – оставление печи без присмотра. Ход расследования уголовного дела взял на контроль генеральный прокурор Республики Казахстан.