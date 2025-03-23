В Усть-Каменогорске на проспекте Назарбаева произошел пожар в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Огонь охватил мебель и личные вещи на площади 15 квадратных метров. На место оперативно прибыли пожарные расчёты.

"Сотрудники МЧС эвакуировали пять человек, в том числе двоих детей, используя спасательные капюшоны. Пожар был локализован и ликвидирован в кратчайшие сроки", — сообщили в ведомстве.

Причины возгорания устанавливаются.