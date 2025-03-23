Пять человек в спасательных капюшонах эвакуировали из пятиэтажки в Усть-Каменогорске
Огнеборцы также спасли из пожара двоих детей. Никто не пострадал.
Сегодня, 12:56
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Сегодня, 12:56Сегодня, 12:56
164Фото: МЧС РК
В Усть-Каменогорске на проспекте Назарбаева произошел пожар в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Огонь охватил мебель и личные вещи на площади 15 квадратных метров. На место оперативно прибыли пожарные расчёты.
"Сотрудники МЧС эвакуировали пять человек, в том числе двоих детей, используя спасательные капюшоны. Пожар был локализован и ликвидирован в кратчайшие сроки", — сообщили в ведомстве.
Причины возгорания устанавливаются.
Видео: МЧС РК
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