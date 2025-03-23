  • 23 Марта, 14:32
  • BAIGENEWS

Пять человек в спасательных капюшонах эвакуировали из пятиэтажки в Усть-Каменогорске

Огнеборцы также спасли из пожара двоих детей. Никто не пострадал.

Сегодня, 12:56
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 12:56
Сегодня, 12:56
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Фото: МЧС РК

В Усть-Каменогорске на проспекте Назарбаева произошел пожар в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу  МЧС РК.

Огонь охватил мебель и личные вещи на площади 15 квадратных метров. На место оперативно прибыли пожарные расчёты.

"Сотрудники МЧС эвакуировали пять человек, в том числе двоих детей, используя спасательные капюшоны. Пожар был локализован и ликвидирован в кратчайшие сроки", — сообщили в ведомстве.

Причины возгорания устанавливаются.

Видео: МЧС РК

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