Пять человек унесло в море на катамаране в Актау

В Мангистауской области спасатели пришли на помощь пятерым отдыхающим, которые отправились на прогулку на катамаране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК

Отплывших далеко от берега молодых людей заметили спасатели во время агитационно-профилактических мероприятий на побережье Каспийского моря в Актау.