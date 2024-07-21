  • 21 Июля, 15:34
  • BAIGENEWS

Пять человек унесло в море на катамаране в Актау

Сегодня, 14:33
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 14:33
Сегодня, 14:33
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Фото: МЧС РК

В Мангистауской области спасатели пришли на помощь пятерым отдыхающим, которые отправились на прогулку на катамаране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК

Отплывших далеко от берега молодых людей заметили спасатели во время агитационно-профилактических мероприятий на побережье Каспийского моря в Актау.

"Спасены и доставлены на берег пять человек, которые во время катания на катамаране уплыли далеко от берега и не смогли вернуться. В медицинской помощи они не нуждались", — говорится в сообщении.

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