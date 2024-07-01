Пять человек стали жертвами непогоды во Франции и Швейцарии

Во Франции и Швейцарии – шторм и ливни. Уже погибло пять человек, передаёт BaigeNews со ссылкой на "МИР 24".

Три пожилых человека погибли на северо-востоке Франции, когда дерево упало на их автомобиль. Еще один пассажир машины получил тяжелые травмы, сообщается, что он в критическом состоянии.

На юго-востоке Швейцарии два человека погибли, еще один числится пропавшим без вести после схода оползня. Из-за непогоды в некоторых округах страны перебои с электричеством и питьевой водой. Полиция и другие экстренные службы не могут добраться в несколько районов.