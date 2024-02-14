Пять человек спасли из снежного заноса в Жетісу

Ночью 13 февраля на автодороге Учарал-Достык участок Ыргайты в снежном заносе застрял автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

На место выехали спасатели. Вызволены из снежного плена застрявший автомобиль и находившиеся в ней 5 человек. В медицинской помощи не нуждались. Граждане были сопровождены до ближайшего населенного пункта.

МЧС убедительно просит граждан соблюдать правила безопасности в зимний период и не выезжать в дальнюю дорогу при получении SMS о штормовых предупреждениях и о закрытии дорог.