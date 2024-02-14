Пять человек спасли из снежного заноса в Жетісу
Сегодня, 02:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 02:09Сегодня, 02:09
133Фото: catalog-photo.ru
Ночью 13 февраля на автодороге Учарал-Достык участок Ыргайты в снежном заносе застрял автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
На место выехали спасатели. Вызволены из снежного плена застрявший автомобиль и находившиеся в ней 5 человек. В медицинской помощи не нуждались. Граждане были сопровождены до ближайшего населенного пункта.
МЧС убедительно просит граждан соблюдать правила безопасности в зимний период и не выезжать в дальнюю дорогу при получении SMS о штормовых предупреждениях и о закрытии дорог.
Самое читаемое
- Жителям Астаны пришли слишком большие суммы за комуслуги: в чём причина?
- Недовольных много: чемпион из Кокшетау рассказал о мертвых душах в областном спорте
- Я его увидел: бизнесмены сгоревшего рынка "Акшын" нашли свое золото
- Собирающий еду на мусорке пенсионер купил 10 домов
- Надо у меня сначала спрашивать: Роза Рымбаева опровергла информацию о разбирательствах в суде