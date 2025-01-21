Пять человек спасли из снежного заноса в Карагандинской области
В МЧС рекомендуют не выезжать за пределы населённых пунктов.
Сегодня, 21:03
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:03Сегодня, 21:03
97Фото: baigenews.kz
Сотрудники МЧС эвакуировали пять человек из снежного заноса в Осакаровском районе Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП произошло на дороге "Осакаровка-Нура". В занос попали два автомобиля.
Спасатели на вездеходе "Трэкол" эвакуировали пять пассажиров в посёлок Осакаровка. В медицинской помощи никто не нуждался.
В МЧС рекомендуют учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населённых пунктов.