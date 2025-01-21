  • 21 Января, 22:01
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Пять человек спасли из снежного заноса в Карагандинской области

В МЧС рекомендуют не выезжать за пределы населённых пунктов.

Сегодня, 21:03
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 21:03
Сегодня, 21:03
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Фото: baigenews.kz

Сотрудники МЧС эвакуировали пять человек из снежного заноса в Осакаровском районе Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло на дороге "Осакаровка-Нура". В занос попали два автомобиля.

Спасатели на вездеходе "Трэкол" эвакуировали пять пассажиров в посёлок Осакаровка. В медицинской помощи никто не нуждался.

В МЧС рекомендуют учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населённых пунктов.

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