Сотрудники МЧС эвакуировали пять человек из снежного заноса в Осакаровском районе Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло на дороге "Осакаровка-Нура". В занос попали два автомобиля.

Спасатели на вездеходе "Трэкол" эвакуировали пять пассажиров в посёлок Осакаровка. В медицинской помощи никто не нуждался.

В МЧС рекомендуют учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населённых пунктов.