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  • BAIGENEWS

Пять человек пропали в горах Алматинской области

Сегодня, 01:39
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Instagram / roso_kazakhstan Сегодня, 01:39
Сегодня, 01:39
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Фото: Instagram / roso_kazakhstan

В горах Алматинской области пропали пять человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сообщается, что в данный момент поисковая операция проходит вблизи водопада "Девичьи слёзы" в Карасайском районе.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС разыскали семерых подростков в горах Алматы.

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