Пять человек пропали в горах Алматинской области

В горах Алматинской области пропали пять человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сообщается, что в данный момент поисковая операция проходит вблизи водопада "Девичьи слёзы" в Карасайском районе.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС разыскали семерых подростков в горах Алматы.