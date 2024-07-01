Пять человек пропали в горах Алматинской области
Сегодня, 01:39
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Сегодня, 01:39Сегодня, 01:39
126Фото: Instagram / roso_kazakhstan
В горах Алматинской области пропали пять человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Сообщается, что в данный момент поисковая операция проходит вблизи водопада "Девичьи слёзы" в Карасайском районе.
Ранее сообщалось, что спасатели МЧС разыскали семерых подростков в горах Алматы.
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