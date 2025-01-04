С новым годом
  • 4 Января, 11:34
  • BAIGENEWS

Пять человек пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне

Стрельба произошла из-за спора.

Сегодня, 11:24
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Global Look Press/Kyle Mazza Сегодня, 11:24
Сегодня, 11:24
38
Фото: Global Look Press/Kyle Mazza

По меньшей мере пять человек пострадали в результате стрельбы на северо-востоке Вашингтона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу полицейского управления округа Колумбия в соцсети Х. Пострадали четверо мужчин и одна женщина, они госпитализированы.

По предварительным данным, причиной стрельбы стал спор.

Самое читаемое

Окно закроется через 10 секунд
Наверх