По меньшей мере пять человек пострадали в результате стрельбы на северо-востоке Вашингтона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу полицейского управления округа Колумбия в соцсети Х. Пострадали четверо мужчин и одна женщина, они госпитализированы.

По предварительным данным, причиной стрельбы стал спор.