Пять человек пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне
Стрельба произошла из-за спора.
Сегодня, 11:24
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Сегодня, 11:24Сегодня, 11:24
38Фото: Global Look Press/Kyle Mazza
По меньшей мере пять человек пострадали в результате стрельбы на северо-востоке Вашингтона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу полицейского управления округа Колумбия в соцсети Х. Пострадали четверо мужчин и одна женщина, они госпитализированы.
По предварительным данным, причиной стрельбы стал спор.
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