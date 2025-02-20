Пять человек пострадали при взрыве коллектора в Петропавловске
Они являются сотрудниками аварийной бригады.
Сегодня, 12:36
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Сегодня, 12:36Сегодня, 12:36
158Фото: ДП СКО
Вечером 19 февраля при демонтаже старой трубы в канализационном коллекторе во дворе дома по улице Жукова в Петропавловске, по предварительным данным, произошёл взрыв газовоздушной смеси, передаёт BaigeNews.kz.
"В результате пострадали пять работников аварийной бригады. По факту нарушения правил охраны труда полицией начато досудебное расследование", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции СКО.
Иные обстоятельства выясняются.