  • 20 Февраля, 14:00
  • BAIGENEWS

Пять человек пострадали при взрыве коллектора в Петропавловске

Они являются сотрудниками аварийной бригады.

Сегодня, 12:36
АВТОР
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ДП СКО Сегодня, 12:36
Сегодня, 12:36
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Фото: ДП СКО

Вечером 19 февраля при демонтаже старой трубы в канализационном коллекторе во дворе дома по улице Жукова в Петропавловске, по предварительным данным, произошёл взрыв газовоздушной смеси, передаёт BaigeNews.kz.  

"В результате пострадали пять работников аварийной бригады. По факту нарушения правил охраны труда полицией начато досудебное расследование", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции СКО.

Иные обстоятельства выясняются.

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