Пять человек пострадали при ракетном обстреле Тель-Авива
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Ливан обстрелял центральные районы Израиля. Как минимум пять человек обратились за медицинской помощью в Тель-Авиве, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на ntv.ru.
В полиции Израиля сообщили, что после ракетного обстрела со стороны Ливана часть осколков упала в районе Тель-Авива. После прилета там начался пожар. Очевидцы выкладывают кадры в соцсетях с места происшествия.
Как минимум пять человек ранены, сообщили в пресс-службе скорой помощи. Одна женщина в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести, еще один пострадавший — с легкими ранениями.
Израильские ВВС в свою очередь в очередной раз обстреляли Бейрут. Местные СМИ сообщали о пяти погибших. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что целью атаки были объекты боевиков движения "Хезболла".
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана. Помимо мирных жителей, в Ливане погибли лидеры шиитского движения, а более миллиона человек стали беженцами. "Хезболла" не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
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