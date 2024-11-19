Пять человек пострадали при ракетном обстреле Тель-Авива

Ливан обстрелял центральные районы Израиля. Как минимум пять человек обратились за медицинской помощью в Тель-Авиве, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на ntv.ru.

В полиции Израиля сообщили, что после ракетного обстрела со стороны Ливана часть осколков упала в районе Тель-Авива. После прилета там начался пожар. Очевидцы выкладывают кадры в соцсетях с места происшествия.

Как минимум пять человек ранены, сообщили в пресс-службе скорой помощи. Одна женщина в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести, еще один пострадавший — с легкими ранениями.

Израильские ВВС в свою очередь в очередной раз обстреляли Бейрут. Местные СМИ сообщали о пяти погибших. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что целью атаки были объекты боевиков движения "Хезболла".

Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана. Помимо мирных жителей, в Ливане погибли лидеры шиитского движения, а более миллиона человек стали беженцами. "Хезболла" не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.