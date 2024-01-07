Пять человек пострадали и один погиб при столкновении трёх авто в Уральске
Сегодня, 07:38
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Сегодня, 07:38Сегодня, 07:38
101Фото: стоп кадр из видео/instagram.com/policebqo
ДТП с участием трёх машин произошло 6 января в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ЗКО.
Авария случилась в 20:05 на окружном шоссе возле АЗС "Октан". С места ДТП в областную клиническую больницу доставлены пять пассажиров. Одна из пострадавших скончалась в машине скорой помощи по пути в травмпункт.
По факту произошедшего ДТП начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".
Обстоятельства ДТП выясняют.
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