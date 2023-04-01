Пять человек погибли в жутком ДТП в Алматинской области

Фото: Facebook/Бауржан Аленов

ДТП со смертельным исходом произошло на территории Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил глава депаратмента полиции региона Бауржан Аленов, трагедия произошла в восемь утра 1 апреля.

"Водитель автомобиля "Ауди 100", 43-летний житель Уйгурского района, следуя по автодороге "Алматы – Кокпек - Коктал", на 196 километре, выехав на полосу встречного движения, допустил лобовое столкновение с "Ауди С4", за рулём которого был мужчина 1964 года рождения. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Енбекшиказахского района по статье 345 часть 4 УК РК — "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", — написал Бауржан Аленов на своей странице в Facebook.

В результате ДТП водители обеих машин, а также пассажиры "Ауди 100" скончались на месте.

Кроме того, четыре пассажира с различными травмами госпитализированы в Центральную районную больницу, расположенную в селе Шонжы.