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Facebook/Бауржан Аленов Сегодня, 15:08
198
Сегодня, 15:08
198
Фото: Facebook/Бауржан Аленов

Пять человек погибли в жутком ДТП в Алматинской области

ДТП со смертельным исходом произошло на территории Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.  

Как сообщил глава депаратмента полиции региона Бауржан Аленов, трагедия произошла в восемь утра 1 апреля.

"Водитель автомобиля "Ауди 100", 43-летний житель Уйгурского района, следуя по автодороге "Алматы – Кокпек - Коктал", на 196 километре, выехав на полосу встречного движения, допустил лобовое столкновение с "Ауди С4", за рулём которого был мужчина 1964 года рождения. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Енбекшиказахского района по статье 345 часть 4 УК РК — "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", — написал  Бауржан Аленов на своей странице в Facebook.

В результате ДТП водители обеих машин, а также пассажиры "Ауди 100" скончались на месте. 

Кроме того, четыре пассажира с различными травмами госпитализированы в Центральную районную больницу, расположенную в селе Шонжы. 

"В настоящее время проводятся следственные действия с назначением необходимых экспертных исследований. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены мною на контроль", — отметил глава департамента полиции.

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Сегодня, 15:08
198
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