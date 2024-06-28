  • 28 Июня, 09:13
  • BAIGENEWS

Пять человек погибли в Словакии после столкновения автобуса и скоростного поезда

Сегодня, 08:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Index/index.hu Сегодня, 08:50
Сегодня, 08:50
73
Фото: Index/index.hu

В Словакии пассажирский поезд столкнулся с автобусом, погибли пять человек, передаёт BaigeNews со ссылкой на портал Index.

По его данным, поезд Metropolitan EuroCity ехал из Праги в Будапешт. ДТП произошло около 17:00 по местному времени.

На место ЧП прибыли три спасательных вертолета, пять машин скорой помощи и несколько пожарных автомобилей. После столкновения локомотив поезда загорелся.

Спасатели уточнили, что в результате крушения поезда пострадали около 10 человек.

Самое читаемое

Наверх