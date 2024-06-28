Пять человек погибли в Словакии после столкновения автобуса и скоростного поезда
Сегодня, 08:50
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Сегодня, 08:50Сегодня, 08:50
73Фото: Index/index.hu
В Словакии пассажирский поезд столкнулся с автобусом, погибли пять человек, передаёт BaigeNews со ссылкой на портал Index.
По его данным, поезд Metropolitan EuroCity ехал из Праги в Будапешт. ДТП произошло около 17:00 по местному времени.
На место ЧП прибыли три спасательных вертолета, пять машин скорой помощи и несколько пожарных автомобилей. После столкновения локомотив поезда загорелся.
Спасатели уточнили, что в результате крушения поезда пострадали около 10 человек.
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