Пять человек погибли в Словакии после столкновения автобуса и скоростного поезда

В Словакии пассажирский поезд столкнулся с автобусом, погибли пять человек, передаёт BaigeNews со ссылкой на портал Index.

По его данным, поезд Metropolitan EuroCity ехал из Праги в Будапешт. ДТП произошло около 17:00 по местному времени.

На место ЧП прибыли три спасательных вертолета, пять машин скорой помощи и несколько пожарных автомобилей. После столкновения локомотив поезда загорелся.

Спасатели уточнили, что в результате крушения поезда пострадали около 10 человек.