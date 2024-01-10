Пять человек погибли в ДТП в ЗКО

Пять человек погибли в ДТП на трассе Жангала — Чапаево в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Авария произошла 9 января в 17:17. Очевидцы рассказывают, что Toyota Estima и Hyundai Santa Fe столкнулись на дороге между посёлками Акбалшык и Пятимар Жангалинского района.

"В результате ДТП погибли пять человек, личности которых устанавливают", — сообщили в ДЧС региона.