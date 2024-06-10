Авто врезалось в дерево в Алматинской области, погибли пять человек
Сегодня, 00:03
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Сегодня, 00:03Сегодня, 00:03
99Фото: скриншот видео
Пять человек погибли в ДТП в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.
Смертельное ДТП произошло на 55-м километре автодороги Алматы – Оскемен.
"Водитель Nissan Primera, не справившись с рулевым управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров от полученных травм погибли на месте. Мальчик 12 лет госпитализирован в больницу города Конаев", – сообщили в МВД.
По факту ДТП назначены необходимые экспертизы, начато досудебное расследование.
Видео: МВД РК