Авто врезалось в дерево в Алматинской области, погибли пять человек

Пять человек погибли в ДТП в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

Смертельное ДТП произошло на 55-м километре автодороги Алматы – Оскемен.

"Водитель Nissan Primera, не справившись с рулевым управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров от полученных травм погибли на месте. Мальчик 12 лет госпитализирован в больницу города Конаев", – сообщили в МВД.

По факту ДТП назначены необходимые экспертизы, начато досудебное расследование.