Пять человек погибли в ДТП на трассе Караганда-Астана

Жуткое ДТП произошло на трассе Караганда-Астана. Погибли пять человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Около 15:00 в 50 километрах от посёлка Осакаровка водитель Ford Ranger, двигаясь со стороны Караганды в направлении Астаны, не справился с рулевым управлением, совершил наезд на дорожного рабочего и столкнулся со стоящим грузовым автомобилем КамАЗ.

В результате ДТП погибли рабочий, водитель Ford и трое пассажиров, находившихся в салоне авто.

По факту ведётся досудебное расследование по части 4 статьи 345 части УК РК. Назначены экспертизы.