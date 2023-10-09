Пять человек погибли в ДТП на трассе Караганда-Астана
Сегодня, 18:15
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Сегодня, 18:15Сегодня, 18:15
422Фото: polisia.kz
Жуткое ДТП произошло на трассе Караганда-Астана. Погибли пять человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Около 15:00 в 50 километрах от посёлка Осакаровка водитель Ford Ranger, двигаясь со стороны Караганды в направлении Астаны, не справился с рулевым управлением, совершил наезд на дорожного рабочего и столкнулся со стоящим грузовым автомобилем КамАЗ.
В результате ДТП погибли рабочий, водитель Ford и трое пассажиров, находившихся в салоне авто.
По факту ведётся досудебное расследование по части 4 статьи 345 части УК РК. Назначены экспертизы.
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