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shutterstock Сегодня, 11:50
298
Сегодня, 11:50
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Фото: shutterstock

Пять человек погибли в аварии на трассе Алматы - Астана

Еще пятеро госпитализированы в больницу.

Жуткое ДТП произошло накануне в Алматинской области, передаёт Baigenews.kz.

В аварии погибли пять человек.

26 июля на трассе Алматы — Астана в Жамбылском районе столкнулись Toyota Corolla и Toyota Camry.

Оба водителя и трое пассажиров, включая ребёнка, погибли на месте.

Еще пятерых, включая одного ребёнка, доставили в больницу.

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Сегодня, 11:50
298
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