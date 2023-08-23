  • 23 Августа, 21:48
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Пять человек погибли при столкновении "Газели" и Nexia в Кызылординской области

Сегодня, 20:45
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 20:45
Сегодня, 20:45
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Фото: polisia.kz

По факту смертельного ДТП в Кызылординской области начато расследование, передаёт BaigeNews.kz.

23 августа около 16:00 часов в районе села Алмалы Шиелийского района произошло ДТП с участием автомашин "Газель" и Nexia, в результате которого пять человек погибли, трое получили травмы.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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