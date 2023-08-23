Пять человек погибли при столкновении "Газели" и Nexia в Кызылординской области
Сегодня, 20:45
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Сегодня, 20:45Сегодня, 20:45
143Фото: polisia.kz
По факту смертельного ДТП в Кызылординской области начато расследование, передаёт BaigeNews.kz.
23 августа около 16:00 часов в районе села Алмалы Шиелийского района произошло ДТП с участием автомашин "Газель" и Nexia, в результате которого пять человек погибли, трое получили травмы.
По данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Выясняются обстоятельства произошедшего.
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