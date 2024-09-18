Пять человек погибли при пожаре в общежитии в Астане: что решил суд
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Судебная коллегия по уголовным делам в Астане оставила в силе приговор хозяйке общежития по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшего по неосторожности смерть пяти человек, передаёт BaigeNews.kz.
Гражданка С. признана виновной и осуждена к пяти годам лишения свободы.
Судом первой инстанции установлено, что С., являясь собственником общежития, лицом, уполномоченным и ответственным на выполнение электромонтажных работ, нарушила требования пожарной безопасности, повлекшие смерть пяти жильцов.
В результате пожара и аварийного выхода из строя электросети в ноябре 2023 года скончались одна семья и малолетняя девочка из соседней комнаты.
Не согласившись с судебным актом, осуждённая, её защитники и потерпевшие обжаловали приговор, просили смягчить наказание.
"Апелляционной инстанцией приговор оставлен без изменения ввиду доказанности вины осуждённой в инкриминируемом деянии. Также судебная коллегия не нашла оснований для смягчения наказания, с учётом наступивших последствий – смерти пяти человек, в том числе ребёнка", - сообщили в суде.
Приговор вступил в законную силу.
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