Пять человек погибли при пожаре в общежитии в Астане: что решил суд

Судебная коллегия по уголовным делам в Астане оставила в силе приговор хозяйке общежития по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшего по неосторожности смерть пяти человек, передаёт BaigeNews.kz.

Гражданка С. признана виновной и осуждена к пяти годам лишения свободы.

Судом первой инстанции установлено, что С., являясь собственником общежития, лицом, уполномоченным и ответственным на выполнение электромонтажных работ, нарушила требования пожарной безопасности, повлекшие смерть пяти жильцов.

В результате пожара и аварийного выхода из строя электросети в ноябре 2023 года скончались одна семья и малолетняя девочка из соседней комнаты.

Не согласившись с судебным актом, осуждённая, её защитники и потерпевшие обжаловали приговор, просили смягчить наказание.

"Апелляционной инстанцией приговор оставлен без изменения ввиду доказанности вины осуждённой в инкриминируемом деянии. Также судебная коллегия не нашла оснований для смягчения наказания, с учётом наступивших последствий – смерти пяти человек, в том числе ребёнка", - сообщили в суде.

Приговор вступил в законную силу.