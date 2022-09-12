Пять человек погибли после столкновения лодки с китом в Новой Зеландии

На юге Новой Зеландии после предположительного столкновения лодки с китом погибли пять человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RNZ

Полиция подтвердила, что пять человек погибли после того, как лодка с 11 любителями птиц на борту перевернулась у Гусиной бухты в Каикоуре. Шесть выживших были доставлены в медицинский центр для обследования, их состояние оценивается как стабильное.

"Это трагическое событие, которое затронуло многие жизни. Скорбим и приносим искренние соболезнования всем вам", — высказался мэр курортного города Каикоура Крейг Макл на пресс-конференции.

Макл подчеркнул, что на борту лодки находилась группа женщин старше 50 лет, при этом море было спокойным, без волн.

"Видео в социальных сетях показывает, что лодка перевернулась вверх дном, а пассажиры сидят наверху", — говорится в материале.

Полиция заявила, что они всё ещё пытаются определить причину и не могут прокомментировать, действительно ли виноват кит, несмотря на то, что млекопитающее нередко заходит в гавань.