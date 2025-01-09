В среду издание TMZ сообщило, что на пляже Малибу полностью сгорел один из домов, принадлежащих актрисе и певице Пэрис Хилтон.

"Сердце разбито, не передать словами. Сидеть с семьей, смотреть новости и видеть, как наш дом в Малибу сгорает дотла в прямом эфире — это то, что никто никогда не должен испытывать. Этот дом был местом, с которым связано так много драгоценных воспоминаний", — написала она в инстаграме.

На пресс-конференции в ночь на четверг власти сообщили, что еще один пожар вспыхнул в районе Голливудских холмов — одном из самых известных районов Лос-Анджелеса, где находится знаменитый знак Голливуда.

Президент США Джо Байден объявил режим масштабного стихийного бедствия в штате Калифорния и распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям местных властей по восстановлению районов, пострадавших от лесных пожаров.

"В соответствии с распоряжением президента федеральное финансирование предоставляется пострадавшим жителям округа Лос-Анджелес. Помощь может включать в себя гранты на временное жилье и ремонт домов, льготные кредиты на покрытие убытков в случае с незастрахованным имуществом и другие программы, призванные помочь людям и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия", — говорится в сообщении Белого дома.