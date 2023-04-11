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bbc.com Сегодня, 08:50
277
Сегодня, 08:50
277
Фото: bbc.com

Пять человек погибли, девять ранены в результате стрельбы в банке в США

Пять человек были убиты и не менее девяти ранены после того, как вооружённый преступник открыл огонь в банке в Луисвилле, штат Кентукки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Массовая стрельба произошла в Old National Bank в центре города, недалеко от Слаггер-Филд, сообщило полицейское управление Луисвилля. Трое раненых, в том числе один полицейский - в критическом состоянии.

Стрелявший был обезврежен, полиция позже назвала его имя: Конор Стерджен, ему 23 года. Правоохранители также сообщили, что стрелок вёл онлайн-трансляцию происходящего. На месте событий находятся агенты ФБР, они помогают местной полиции. 

"Мы думаем, что это был стрелок-одиночка, и то что он сделал, связано с банком. Выясняется, что он раньше был там сотрудником", — сказал шеф местной полиции Пол Хамфри.

Инцидент случился в центре Луисвилла рядом с бейсбольным стадионом Луисвилл Слаггер Филд. Губернатор Кентукки Энди Бешир едва не расплакался, когда сообщил журналистам, что один из убитых — его друг.

"Ужасно. Сегодня погиб мой очень близкий друг", — сказал губернатор, и, как передают репортёры, голос его дрогнул.

Мэр Луисвилла Крейг Гринберг призвал всех молиться за раненых и похвалил полицию за мгновенную реакцию на сообщения о стрельбе. "Без сомнения, они своими действиями спасли людей", — сказал мэр.

По данным проекта Gun Violence Archive, это уже 140-й массовый инцидент со стрельбой в США с начала года, в которой огнестрельные ранения получили не меньше четырёх человек.

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Сегодня, 08:50
277
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