Пять человек погибли, девять ранены в результате стрельбы в банке в США

Пять человек были убиты и не менее девяти ранены после того, как вооружённый преступник открыл огонь в банке в Луисвилле, штат Кентукки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Массовая стрельба произошла в Old National Bank в центре города, недалеко от Слаггер-Филд, сообщило полицейское управление Луисвилля. Трое раненых, в том числе один полицейский - в критическом состоянии.