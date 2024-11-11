Пять человек осудили за рекламу финпирамиды в Кызылорде

В суде №2 Кызылорды рассмотрели уголовное дело в отношении пятерых подсудимых, рекламировавших финансовую пирамиду, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что они проводили презентации с использованием онлайн-платформ, убеждая новых вкладчиков в прибыльности компании и возможности получения значительных доходов.

"Финансовая компания зарегистрирована в Казахстане в 2022 году, потерпевшие заключали с компанией договоры, получали специальные бонусы за проданные товары и за регистрацию новых независимых представителей. На основании установленных в суде фактов, действия подсудимых переквалифицированы с пункта 2 части 3 статьи 217 на пункт 1 части 2 статьи 217-1 УК РК", - сообщили в суде.

Подсудимые Ж.Ш. и У. были признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на три года.

Подсудимым Б. и Б. назначили ограничение свободы сроком на два года с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на три года, с привлечением к 100 часам принудительного труда.

Согласно статье 62 УК РК, время содержания под стражей подсудимым Ш. Ж. и У. засчитывается в срок наказания из расчёта один день за два дня.

Приговор суда не вступил в законную силу.