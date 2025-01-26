Пять человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Астане
Среди спасённых — трое детей.
Сегодня, 12:41
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Сегодня, 12:41Сегодня, 12:41
89Фото: иллюстративное МЧС РК
Пожар произошёл в одной из квартир на десятом этаже столичной многоэтажки по улице Сембинова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Возгорание началось в спальном помещении и грозило распространением на соседние комнаты.
"Оперативно прибывшие спасатели из соседней квартиры эвакуировали пятерых человек, трое из них дети. Благодаря слаженной работе пожарных, огонь быстро локализован и ликвидирован без распространения на другие комнаты", — говорится в сообщении.
Уточняется, что жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается.