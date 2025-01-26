  • 26 Января, 13:39
  • BAIGENEWS

Пять человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Астане

Среди спасённых — трое детей.

Сегодня, 12:41
АВТОР
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иллюстративное МЧС РК Сегодня, 12:41
Сегодня, 12:41
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Фото: иллюстративное МЧС РК

Пожар произошёл в одной из квартир на десятом этаже столичной многоэтажки по улице Сембинова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Возгорание началось в спальном помещении и грозило распространением на соседние комнаты. 

"Оперативно прибывшие спасатели из соседней квартиры эвакуировали пятерых человек, трое из них дети. Благодаря слаженной работе пожарных, огонь быстро локализован и ликвидирован без распространения на другие комнаты", — говорится в сообщении.

Уточняется, что жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается.

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