Пять человек эвакуировали из горящего дома в Каскелене

Огнеборцы Алматинской области при пожаре эвакуировали пять человек. В пожаре пострадала пожилая женщина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В городе Каскелен Карасайского района в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома произошел пожар. Силами МЧС по лестничному маршу эвакуировано пять человек. Ещё 15 человек самостоятельно вышли на улицу. Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось предотвратить распространение огня в другие квартиры и ликвидировать огонь на площади 70 квадратных метров. В результате пожара получила ожоги и госпитализирована женщина 1957 года рождения", — говорится в сообщении.