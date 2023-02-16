Пьяный житель Астаны ударил полицейского в Петропавловске

Фото: BaigeNews.kz

Жителя Астаны, ударившего полицейского в Петропавловске, могут оштрафовать или отправить в колонию на срок до трёх лет, ередаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Инцидент произошёл в один из дней февраля около 2:20. Сотрудники батальона патрульной полиции Петропавловска, заступившие на стационарный пост Модуль-391 по улице Ауэзова, обратили внимание на неподвижно сидящего мужчину. Стражи порядка подошли, чтобы спросить, нужна ли ему помощь. Выяснилось, что 44-летний житель Астаны нетрезв. На внимание полицейских он отреагировал неадекватно.

В ходе сбора административного материала за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде мужчина нанёс удар по лицу сотруднику БПП. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 380 Уголовного кодекса РК "Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"За применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей законом предусмотрена ответственность от штрафа в размере до 4 000 месячных расчётных показателей до лишения свободы на срок до трёх лет", — сообщил начальник следственного отдела управления полиции Петропавловска Нуржан Омаров.