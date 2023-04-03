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Пьяный водитель управлял автобусом в Актобе
Пьяного водителя автобуса задержала полиция в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
На пересечении улиц Мира и Тургенева в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия “Безопасность детей на дороге” за нарушение ПДД остановлен маршрутный автобус ПАЗ. Водитель своим поведением вызвал подозрение у сотрудников полиции.
Как показало медицинское освидетельствование, водитель автобуса находился в состоянии алкогольного опьянения.
Возбуждено административное производство по части первой статьи 608 КоАП РК - “Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения”.
Водителю грозит административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.
Автобус водворён на специальную штрафную стоянку.
Материал направлен на рассмотрение в административный суд. Также в отношение механика автопарка составлен административный протокол по части 1 статьи 619 КоАП РК - “Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения”.
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