Пьяный водитель сбил полицейского в Алматы

В Алматы нетрезвый водитель Toyota сбил сотрудника полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"21 мая в начале шестого утра водитель автомобиля Toyota, находясь в состоянии алкогольного опьянения, следуя по проспекту Абая в западном направлении, на пересечении с проспектом Назарбаева, допустил наезд на сотрудника полиции, который находился на проезжей части и останавливал данное ТС за нарушение ПДД. После совершения наезда водитель Toyota, не подчинившись законным требованиям сотрудников полиции об остановке, стал скрываться. На пересечении улиц Желтоксан и Курмангазы водитель допустил наезд на опору светофорного объекта"", - говорится в сообщении.