Пьяный водитель сбил дорожного рабочего в Астане

ДТП произошло в районе Лесозавода в столице. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

По словам очевидцев, трагедия произошла днём 14 сентября. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как водитель автомобиля Lada сбил пожилого мужчину, который ремонтировал бордюры. Он скончался на месте аварии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астана Сергек 24/7 🚘 (@astana__sergek)

ДТП прокомментировали в столичном департаменте полиции."Водитель автомобиля марки "LADA", следуя по улице Ондирис в сторону улицы Акбидай, совершил наезд на рабочего, который выполнял дорожные работы на проезжей части. После этого водитель допустил столкновение с автомобилем марки "KIA Sportage", двигавшимся во встречном направлении. Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП рабочий скончался на месте от полученных травм", — говорится в сообщении полиции.

Водителя и пассажиров автомобиля "KIA Sportage" доставили в больницу, после осмотра их отпустили домой.

По факту сметрельного ДТП начато досудебное расследование. Водитель водворён в столичный ИВС.