  • 20 Августа, 12:13
  • BAIGENEWS

Пьяный водитель припарковался на клумбе в Усть-Каменогорске

Сегодня, 06:55
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 06:55
Сегодня, 06:55
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Фото: скриншот видео

В Усть-Каменогорске пьяный водитель заехал на клумбу кольцевого движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции ВКО. 

30-летний житель ВКО, будучи в нетрезвом состоянии, не справился с управлением, совершил наезд на бордюр и припарковался на клумбе.

В отношении нарушителя составлен административный протокол. 

Водителю грозят административный арест на 20 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

 
 
 
 
 
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Публикация от Шығыс Сақшылары (@eastkazpolice)

 

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