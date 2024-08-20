Пьяный водитель припарковался на клумбе в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске пьяный водитель заехал на клумбу кольцевого движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции ВКО.

30-летний житель ВКО, будучи в нетрезвом состоянии, не справился с управлением, совершил наезд на бордюр и припарковался на клумбе.

В отношении нарушителя составлен административный протокол.

Водителю грозят административный арест на 20 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.