Пьяный водитель припарковался на клумбе в Усть-Каменогорске
Сегодня, 06:55
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Сегодня, 06:55Сегодня, 06:55
335Фото: скриншот видео
В Усть-Каменогорске пьяный водитель заехал на клумбу кольцевого движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции ВКО.
30-летний житель ВКО, будучи в нетрезвом состоянии, не справился с управлением, совершил наезд на бордюр и припарковался на клумбе.
В отношении нарушителя составлен административный протокол.
Водителю грозят административный арест на 20 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.
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