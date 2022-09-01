Пьяный водитель испугался полицейских и спровоцировал ДТП

Фото: polisia.kz

Пьяный водитель пытался скрыться от полиции и устроил ДТП в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, 30 августа в 03:50 часов сотрудники павлодарского батальона патрульной полиции, по дороге в сторону аэропорта остановили автомобиль Hyundai Santa Fe. При общении с водителем стражи порядка заметили, что от 37-летнего мужчины пахнет алкоголем. Один из полицейских попросил водителя выйти из машины, но тот проигнорировал требование и, решив скрыться от полиции, ударил по газам.

"Не выбрав безопасную скорость движения, водитель совершил наезд на каменный бордюр и на дорожный знак. Даже это не остановило его. Продолжая скрываться от полиции, вблизи здания аэропорта, водитель врезался в забор," — сообщил заместитель командира Батальона патрульной полиции Павлодара Алтынбек Медияров.

В машине вместе с водителем находились шесть пассажиров, которые от удара получили ссадины и ушибы. После осмотра медиков от госпитализации они отказались. "Гонщика" для проведения медицинского освидетельствования доставили в Центр временной адаптации и детоксикации, где у него выявили среднюю степень алкогольного опьянения. На вопрос, почему он скрывался от полиции, мужчина ответил, что надеялся спрятаться и уйти от ответственности.

За свои необдуманные поступки водитель привлечён к административной ответственности по части 3 статьи 608 и части 1 статьи 613 КРКоАП. Теперь наказание определит суд.