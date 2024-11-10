Пьяный водитель автобуса вёз 40 пассажиров в Акмолинской области

Полицейские Акмолинской области предотвратили возможное ДТП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Во время патрулирования на 232 километре автодороги Астана-Петропавловск акмолинские полицейские остановили автобус марки Van Hool. За рулём находился 50-летний житель Туркестанской области.

"В ходе проверки документов и разговора от водителя исходил запах алкоголя. Ему было предложено проехать на медицинское освидетельствование в больницу Бурабайского района, где врач установил алкогольное опьянение легкой степени. В салоне автобуса находились 40 пассажиров. По данному факту водитель привлечен к административной ответственности по ст. 608 ч. 1 КР КоАП", — говорится в сообщении.

Автобус же с пассажирами отправился далее с другим водителем до пункта своего назначения.