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Пьяный водитель автобуса вёз 40 пассажиров в Акмолинской области

Сегодня, 19:47
АВТОР
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Sibnet.ru Сегодня, 19:47
Сегодня, 19:47
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Фото: Sibnet.ru

Полицейские Акмолинской области предотвратили возможное ДТП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Во время патрулирования на 232 километре автодороги Астана-Петропавловск акмолинские полицейские  остановили автобус марки Van Hool. За рулём находился 50-летний житель Туркестанской области. 

"В ходе проверки документов и разговора от водителя исходил запах алкоголя. Ему было предложено проехать на медицинское освидетельствование в больницу Бурабайского района, где врач установил алкогольное опьянение легкой степени. В салоне автобуса находились 40 пассажиров. По данному факту водитель  привлечен к административной ответственности по ст. 608 ч. 1 КР КоАП", — говорится в сообщении. 

Автобус же с пассажирами отправился далее с другим водителем до пункта своего назначения. 

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