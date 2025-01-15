Пьяный водитель маршрутного автобуса задержан в Костанае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

29-летний водитель автобуса, который ежедневно обслуживал маршрут в Костанае, задержан полицией за езду в нетрезвом виде.

Во время перерыв водитель автобуса выпил пиво и возобновив поездку, был замечен патрульными. Освидетельствование показало среднюю степень алкогольного опьянения. Кроме того, у него не было обязательного страхового полиса.

Автобус зарегистрирован на индивидуального предпринимателя, и перед выездом на маршрут и автобус должен был пройти обязательный осмотр.

Транспортное средство Daimler Benz полиция поместила на специализированную стоянку.

"Водителю грозит два административных наказания: 15 суток ареста и лишение водительских прав на 7 лет за езду в нетрезвом виде, а также штраф почти 40 тысяч тенге за отсутствие страхового полиса. Механик, который допустил выпуск автобуса без страховки, также понесет ответственность. Кроме того, в Костанае задержан еще один водитель маршрутного автобуса, который ездил с треснувшим лобовым стеклом, что мешало обзору. Это было его повторное нарушение за год, и его автобус также был помещен на стоянку. Водитель и механик, ответственный за выпуск автобуса, понесут наказания", - говорится в сообщении.

Полиция напоминает, что по всей стране проводится операция "Перевозчик". За первый день операции в Костанайской области выявлено 74 нарушения ПДД водителями такси и маршруток, включая 8 нелегальных перевозчиков и 10 водителей, которые назойливо предлагали горожанам услуги такси.

Напомним, ранее сообщалось, что поликлиника должна заплатить за ДТП почти 8 млн тенге.