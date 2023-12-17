Пьяный тракторист дважды переехал женщину

Жуткое ДТП по вине пьяного водителя произошло в крестьянском хозяйстве Мартукского района Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

37-летний разнорабочий сел за руль трактора и вместе с другой работницей поехал в Мартук за продуктами и спиртным.

На обратном пути они прямо в кабине пили водку. Когда вернулись в крестьянское хозяйство, то стали ругаться. Женщина вышла из кабины и легла рядом на землю, а тракторист хотел сдать назад, чтобы ее объехать, но рычаг коробки передач сдвинул не туда, в результате трактор поехал вперед и переехал передним колесом лежавшую женщину. После этого водитель включил заднюю скорость и второй раз переехал пострадавшую. Она получила переломы рёбер, разрыв печени с внутренним кровотечением, другие травмы, от которых умерла.

Как выяснилось, разнорабочий вообще не имел права водить трактор, так как в 2021 году его лишили водительских прав на семь лет.

В итоге водителя приговорили к шести годам лишения свободы.