Пьяный россиянин зарезал 18-летнюю дочь

В квартире в Приморском районе Петербурга нашли мертвой 18-летнюю девушку. По подозрению в убийстве петербурженки задержали ее отца, передаёт BaigeNews со ссылкой на rosbalt.ru.

Жуткое преступление было совершено в минувшее воскресенье, 8 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу. В полицию поступила информация от жильцов дома, пожаловавшихся на соседа, бегающего в неадекватном состоянии с ножом.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка нашли в указанной квартире тело 18-летней девушки с множественными ножевыми ранениями. Полицейские выяснили, что с ней расправился ее безработный 39-летний отец. При этом мужчина в момент совершения преступления находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Подозреваемого забрали в больницу, после чего его доставят в отдел МВД для установления всех обстоятельств кровавого убийства, добавили в полиции. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.