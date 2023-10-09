Пьяный полицейский сбил доставщика еды в Павлодаре: пострадавший рассказал подробности

Нетрезвого полицейского, который сбил доставщика еды в Павлодаре уволили из органов. Он находится под домашним арестом. ЧП произошло в конце сентября, но известно о нём стало лишь в минувшие выходные. Сейчас пострадавший в больнице. У него черепно-мозговая травма и множественные переломы. Ему сделали уже три операции. И потребуется длительная реабилитация. Мужчина рассказал подробности происшествия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

В злополучный вечер Владимир Щербаков доставлял свой последний заказ и уже собирался заканчивать смену. Говорит, ехал на скутере на скорости 50 километров в час, не лихачил. Когда увидел, как машина выехала из-за угла понял, что столкновение неизбежно. После ДТП водитель автомобиля попытался скрыться с места аварии, пострадавшему помогли прохожие, они же и вызвали скорую.

"Я ехал по своей полосе, был одет, экипирован как положено - жилет, рюкзак у нас светится весь. После того, как он меня сбил, он пытался скрыться. Знаю, что в данный момент он находится под домашним арестом. Я хочу, чтобы справедливость была. Потому что для меня было очень больно то, что он оставил меня умирать там на дороге, а сам пытался убежать куда-то. Вот это для меня самое больное. Я бы всё простил, но это я не прощу", - сказал пострадавший Владимир Щербаков.

Сегодня Владимиру провели третью операцию на колено. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Когда его выпишут из больницы - не известно. Врачи говорят, даже после выписки ему понадобится до восьми месяцев на реабилитацию.

"Учитывая перелом со смещением бедренной кости, была проведена первая операция – это наложение аппарата для стабильной фиксации костных обломков, также устранения смещения и профилактики осложнений. После предварительной подготовки пациенту проведена уже вторая операция на перелом бедренной кости, и сегодня ему проведена уже третья операция на перелом надколенника", - сообщил врач-травматолог Павлодарской городской больницы №1 Ерганат Шакатов.

Подозреваемый в ДТП страж порядка находится под домашним арестом. Его уже уволили из правоохранительных органов. Проводится досудебное расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения".

Сразу после аварии подозреваемый пытался убежать от своих коллег. Момент погони попал в объективы камер наружного наблюдения.

"Департаментом полиции проведено служебное расследование, материалы которого рассмотрены на дисциплинарной комиссии. По результатам, сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, дискредитирующего правоохранительные органы. Ряд руководителей освобождены от занимаемых должностей. Ещё несколько руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности", - заявила официальный представитель ДП Павлодарской области Жанар Белялова.

По словам пострадавшего, его навещали знакомые полицейского, но так как он был после операции под сильным наркозом, самого разговора он не помнит. Неравнодушные казахстанцы собрали для Владимира уже порядка полутора миллионов тенге. Мужчина единственный кормилец в семье, при этом у него есть кредит на машину, он с семьёй живёт в арендованной квартире, и в ближайшем будущем ему потребуется дорогостоящая реабилитация.