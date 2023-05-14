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Пьяный павлодарец выбросил щенка с третьего этажа
Павлодарские зоозащитники возмутились слишком мягким, по их мнению, наказанием, который может получить житель областного центра за убийство щенка, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом волонтёры написали на странице общественного объединения "Сердца Павлодара".
"Алкаш скинул щенка из окна, щенок погиб сразу, дети всё это видели и рассказывали нам, как он высунулся и швырнул щенка из окна. Дети плакали", — написали зоозащитники.
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Волонтёры также попросили областной департамент полиции пояснить, почему мужчине вменяют часть 1 статьи 316 УК РК (Жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье), которое наказывается штрафом в размере до 120 МРП, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток.
Зоозащитники обратили внимание на то, что есть ещё и вторая часть этой статьи (Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель), по обвинению в которой можно получить до 200 МРП штрафа, либо исправительные работы в том же размере, либо до 120 часов общественных работ, либо арестом на срок до тридцати суток.
А формулировка третьей части этой статьи, означающая "деяния, совершённые в присутствии малолетних", и вовсе предполагает штраф в размере до тысячи МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо до 400 часов общественных работ, или же год ограничения, либо лишения свободы.
В департаменте полиции Павлодарской области прокомментировали инцидент, уточнив, что он случился 12 мая.
"На пульт оператора "102" поступил вызов, о том что по улице Торайгырова во дворе женщина просит помощи. По прибытию на место установлено, что 54-летний горожанин выкинул щенка из окна третьего этажа. Мужчина в настоящее время помещён в Центр временной адаптации и детоксикации, так как находился в алкогольном опьянении. По факту жестокого обращения с животными начато досудебное расследование по статье 316 УК Республики Казахстан", — отметили в полиции, не уточнив часть статьи, по которой накажут мужчину, в случае, если суд его признает виновным.
Напомним, ранее другого павлодарца приговорили к 90 часам общественных работ за жестокое обращение с котом. 26-летний мужчина жестоко избил кота своей соседки. Животное получило травмы, не совместимые с жизнью, после которых хозяйке пришлось усыпить питомца. Живодёра суд признал виновным по части 2 статьи 316 УК РК "Жестокое обращение с животным, повлёкшее его гибель".
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