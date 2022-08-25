Пьяный пассажир в аэропорту Нур-Султана заявил о бомбе в самолёте

Фото: polisia.kz

Пьяный пассажир авиарейса в аэропорту Нур-Султана заявил о заложенной в самолёте бомбе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"21 августа в 10:00 в линейный отдел полиции в аэропорту Нур-Султана поступило сообщение, что в стерильной зоне терминала Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев при посадке пассажиров на авиарейс авиакомпании Turkish Airlines сообщением Нур-Султан – Анталья 44-летний пассажир в состоянии алкогольного опьянения несколько раз крикнул окружающим, что в самолёте находится бомба. Незамедлительно произведён осмотр борта и стерильной зоны аэропорта. В ходе осмотра каких-либо взрывных устройств и иных запрещённых веществ не обнаружено", - указывается в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 Уголовного кодекса РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкция данной статьи УК РКпредусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Подозреваемый дал признательные показания. В настоящее время он водворен в ИВС столичного ДП. Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.



