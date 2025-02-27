В столичном аэропорту задержали дебошира, который задержал взлет рейса "Астана–Алматы", передаёт BaigeNews.kz

Пассажир, вылет которого уже был на подходе, вдруг потребовал покинуть самолет, заявив о резком ухудшении самочувствия. Мужчина утверждал, что у него болит сердце и не хватает воздуха. Однако, как выяснилось, его проблемы с организмом не имели ничего общего с медициной - ему требовалось не срочное лечение, а проверка на алкогольное опьянение.

44-летний гражданин Российской Федерации оказался в состоянии легкого алкогольного опьянения. Причем его поведение оказалось настолько неадекватным, что он не только задержал вылет, но и успел повредить ручку передней двери самолета. Такой поступок не мог остаться без последствий: мужчину привлекли к ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте, появление в нетрезвом виде на борту и нарушение правил поведения на воздушном судне.

Пресс-служба департамента полиции на транспорте напомнила, что "неадекватное поведение может повлиять на безопасность полётов и привести к серьёзным последствиям".