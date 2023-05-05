Пьяный пассажир сорвал стоп-кран в поезде Атырау – Актобе

Фото: департамент полиции на транспорте

Пассажир поезда оштрафован за срыв стоп-крана в нетрезвом состоянии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции на транспорте.

Инцидент произошёл в пассажирском поезде сообщением Атырау – Актобе на участке станции Кенбай Атырауской области.

Поезд был остановлен из-за срыва стоп-крана и в результате он отстал от времени маршрута на 12 минут, рассказал первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Мадияр Айтуганов.

В ходе проверки установлен 59-летний житель Актюбинской области, который находясь в нетрезвом состоянии в тамбуре вагона сорвал стоп-кран. Согласно заключению медицинского освидетельствования у задержанного выявлено алкогольное опьянение средней степени.

"По прибытию на станцию Сагиз правонарушитель по акту был снят с поезда. В отношении него составлены административные протокола по части 1 статьи 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения), части 1 статьи 560 КоАП РК (Незаконная без надобности остановка поезда) и наложен штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге)", – отметил полковник полиции.

Всего с начала 2023 года сотрудниками ДП на транспорте выявлено 18 774 административных правонарушений, в том числе 1 966 за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения. Также зарегистрировано 13 случаев срыва стоп-крана.