Пьяный иностранец нарушил порядок на борту рейса Пхукет-Алматы. Мужчину оштрафовали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По прибытии самолёта сотрудники линейного отдела полиции задержали пассажира. При проверке транспортными полицейскими установлен 42-летний гражданин Российской Федерации, который находясь в состоянии алкогольного опьянения справил нужду прямо на своем месте в салоне.

Правонарушитель привлечён к административной ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения и за мелкое хулиганство. Штраф составил 25 МРП.



В транспортной полиции уточнили, что в первом квартале этого года зафиксировано более 21 тысячи административных правонарушений. Среди них 1 648 случаев распития алкоголя или нахождения в общественных местах в состоянии опьянения и 163 случая мелкого хулиганства.

Ранее иностранца сняли с рейса за плевок в аэропорту Алматы.