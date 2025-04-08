Пьяный пассажир рейса Пхукет-Алматы перепутал салон самолёта с туалетом
За хулиганство мужчину оштрафовали.
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Пьяный иностранец нарушил порядок на борту рейса Пхукет-Алматы. Мужчину оштрафовали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По прибытии самолёта сотрудники линейного отдела полиции задержали пассажира. При проверке транспортными полицейскими установлен 42-летний гражданин Российской Федерации, который находясь в состоянии алкогольного опьянения справил нужду прямо на своем месте в салоне.
Правонарушитель привлечён к административной ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения и за мелкое хулиганство. Штраф составил 25 МРП.
В транспортной полиции уточнили, что в первом квартале этого года зафиксировано более 21 тысячи административных правонарушений. Среди них 1 648 случаев распития алкоголя или нахождения в общественных местах в состоянии опьянения и 163 случая мелкого хулиганства.
Ранее иностранца сняли с рейса за плевок в аэропорту Алматы.
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